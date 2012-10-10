Samsung Galaxy S3 mini, presentazione in diretta: tutte le informazioni

[caption id="attachment_2113" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 mini"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 mini avrà uno schermo da 4 pollici. La conferma a quelle che erano indiscrezioni in circolazione già da alcuni giorni a questa parte giunge da una fonte del calibro di The Verge, che, dal canto suo, cita JK Shin, head di Samsung Mobile Communications. Il manager, infatti, ha fatto sapere che la domanda di modelli con display da 4 pollici è in netta crescita in Europa, giustificando, in questo modo, la scelta di puntare su una variante del noto Samsung Galaxy S3. Shin ha anche confermato la scelta di denominare il device "Samsung Galaxy S3 mini", con appuntamento fissato domani a Francoforte. Proprio nella giornata di domani, vi terremo aggiornati in tempo reale su tutte le novità relative al Samsung Galaxy S3 mini, proponendovi, se possibile, la diretta streaming della presentazione. Restate sintonizzati.