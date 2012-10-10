Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: resta la procedura manuale

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Galaxy S3 non può ancora contare sull'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1, almeno per quanto concerne l'Italia ed il resto d'Europa, considerando che ieri l'update è stato reso disponibile solo in Corea, ma va ricordato che esistono strade alternative per gli utenti che hanno maggiore dimestichezza con tali procedure. Vi riportiamo, in tal senso, il percorso da seguire per l'installazione manuale di Android Jelly Bean sul Samsung Galaxy S3, secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoAndroid:

"Avviare Odin; attendere che Odin rilevi Samsung Galaxy S3; cliccare sul pulsante PDA; selezionare il file scaricato e dare OK; spegnere Samsung Galaxy S3 e riaccenderlo in Download Mode (Volume Giù + tasto centrale + tasto power); collegare Samsung Galaxy S3 al PC; cliccare sul pulsante START, quindi attendere la fine delle operazioni senza toccare il telefonino. In alternativa: installare Samsung Kies; chiudere Kies e i processi da CRTL+ALT+CAN; abilitare il debug usb in Samsung Galaxy S3 (menu/impostazioni/sviluppatore); spegnere Samsung Galaxy S3 e accenderlo in modalità Download; collegare Galaxy S3 al computer via USB; attendere che Odin lo riconosca, quindi procedere come sopra".

Insomma, per i piùdi vedere sul proprio Galaxy S3 l'aggiornamento di Android Jelly Bean 4.1, può essere già qualcosa.