Samsung Galaxy S3 Mini, il prezzo è pari a 399 euro?
di Redazione
10/10/2012
[caption id="attachment_2269" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 mini"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 Mini potrebbe avere un prezzo d’uscita pari a 399 euro. E’ questa una delle ultime voci che ci accompagnerà all'evento di domani, quando il device verrà presentato ufficialmente alla stampa, con un evento organizzato in Germania, a Francoforte. Ovviamente, come accennato, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma quanto riportato da MobileGeeks fa comunque riflettere, considerando che fino a questa mattina gli addetti ai lavori erano stati concordi nel prevedere un prezzo di lancio per il Samsung Galaxy S3 mini non inferiore a 499 euro. Se i rumors dovessero trovare un riscontro nella realtà, si tratterebbe senza ombra di dubbio di un dato da valutare attentamente per i potenziali acquirenti. Come vi abbiamo riportato poche ore fa, in ogni caso, domani seguiremo costantemente il "Samsung Galaxy S3 mini day", fino ad arrivare alla sua presentazione.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3 mini, prima foto online?
Articolo Successivo
Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: resta la procedura manuale
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016