Samsung Galaxy S3 Mini, il prezzo è pari a 399 euro?

[caption id="attachment_2269" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 mini"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 Mini potrebbe avere un prezzo d’uscita pari a 399 euro. E’ questa una delle ultime voci che ci accompagnerà all'evento di domani, quando il device verrà presentato ufficialmente alla stampa, con un evento organizzato in Germania, a Francoforte. Ovviamente, come accennato, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma quanto riportato da MobileGeeks fa comunque riflettere, considerando che fino a questa mattina gli addetti ai lavori erano stati concordi nel prevedere un prezzo di lancio per il Samsung Galaxy S3 mini non inferiore a 499 euro. Se i rumors dovessero trovare un riscontro nella realtà, si tratterebbe senza ombra di dubbio di un dato da valutare attentamente per i potenziali acquirenti. Come vi abbiamo riportato poche ore fa, in ogni caso, domani seguiremo costantemente il "Samsung Galaxy S3 mini day", fino ad arrivare alla sua presentazione.