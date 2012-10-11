Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 mini, prima foto online?

Redazione Avatar

di Redazione

11/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2275" align="aligncenter" width="498" caption="Samsung Galaxy S3 mini"]Samsung Galaxy S3 mini[/caption] Il Samsung Galaxy S3 mini è apparso in quella che dovrebbe essere la sua prima foto "ufficiosa" (nel senso che, pur non essendo stata confermata da Samsung, pare essere a tutti gli effetti incentrata su quello che sarà il nuovo Samsung Galaxy S3 mini), almeno stando a quanto riportato in queste ore da alcune fonti statunitensi. Il design del dispositivo, come anticipato nei giorni scorsi, ricorda moltissimo quello del modello base, il Samsung Galaxy S3, fatta eccezione per il display fermo a 4 pollici. L'uscita sul mercato del Samsung Galaxy S3 mini pare sia in programma entro la fine del mese di ottobre, mentre le colorazioni iniziali a disposizione degli utenti, salvo sorprese, saranno quella bianca e blu. Oggi è in programma la presentazione del Samsung Galaxy S3 mini e, come vi abbiamo anticipato ieri, seguiremo da vicino l'evento.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 in Italia: è nord contro sud

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 Mini, il prezzo è pari a 399 euro?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015