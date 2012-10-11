Samsung Galaxy S3 mini, prima foto online?

[caption id="attachment_2275" align="aligncenter" width="498" caption="Samsung Galaxy S3 mini"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 mini è apparso in quella che dovrebbe essere la sua prima foto "ufficiosa" (nel senso che, pur non essendo stata confermata da Samsung, pare essere a tutti gli effetti incentrata su quello che sarà il nuovo Samsung Galaxy S3 mini), almeno stando a quanto riportato in queste ore da alcune fonti statunitensi. Il design del dispositivo, come anticipato nei giorni scorsi, ricorda moltissimo quello del modello base, il Samsung Galaxy S3, fatta eccezione per il display fermo a 4 pollici. L'uscita sul mercato del Samsung Galaxy S3 mini pare sia in programma entro la fine del mese di ottobre, mentre le colorazioni iniziali a disposizione degli utenti, salvo sorprese, saranno quella bianca e blu. Oggi è in programma la presentazione del Samsung Galaxy S3 mini e, come vi abbiamo anticipato ieri, seguiremo da vicino l'evento.