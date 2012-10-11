Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 in Italia: è nord contro sud

[caption id="attachment_1008" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, in Italia, assume contorni sui quali vale la pena soffermarsi, grazie allo studio che è stato reso pubblico in queste ore da SuperMoney, che, utilizzando strumenti come Google AdWords e Google Trends, è riuscita a risalire ai volumi di ricerca di determinate parole chiave, arrivando fino alla provenienza geografica delle stesse ricerche. Ebbene, se il confronto è tra la parola chiave "Galaxy" e "iPhone", a prevalere è quest'ultima, mentre il risultato si inverte se parliamo di "Samsung" e "Apple", grazie anche ai diversi device prodotti dal brand coreano. Quanto all'aspetto geografico, invece, è emerso che al Nord le ricerche sono decisamente più insistite per i prodotti legati alla famiglia Apple, mentre al Sud è il Galaxy a dominare, con picchi a Napoli e a Salerno.