Samsung Galaxy S3 mini: presentazione in diretta scritta dalle ore 18 (live streaming saltato)

[caption id="attachment_2167" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Mini"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 mini non prevede alcuna diretta streaming per la sua presentazione a Francoforte, che, per chi non lo sapesse, scatterà ufficialmente a partire dalle 11 di questa mattina. Nonostante le grandi aspettative che si sono create attorno al device, dunque, la casa produttrice coreana ha deciso di fare le cose in piccolo, come confermato sulla pagina Twitter a proposito della mancata diretta streaming per la presentazione del Samsung Galaxy S3 mini. In ogni caso, la divisione italiana ha fatto sapere che ci aggiornerà in tempo reale sulle principali novità che verranno svelate sul nuovo device Android, ragion per cui, per seguire in diretta la presentazione del Samsung Galaxy S3 mini, vi consigliamo di restare sintonizzati su questa pagina a partire dalle 11. Samsung Galaxy S3 mini Day: ore 19,40: confermati S Voice, il sistema operativo Android Jelly Bean e lo Standby Intelligente. ore 19,31: accedendo a questa pagina, potrete visualizzare la galleria fotografica del Samsung Galaxy S3 mini. ore 19,15: online le primissime foto!!! ore 18,49: conferme per il display da 4 pollici, con risoluzione 480x800. ore 18, 40: pare che le vendite, contrariamente a quanto preannunciato, scattino dai primi di novembre. ore 17,01: intanto aumentano le voci sulla possibile uscita del Samsung Galaxy S3 mini, già a partire dalla fine del mese di ottobre. ore 16,20: l'evento avrà inizio alle 18. ore 14,58: ancora nessun aggiornamento dalle pagine Samsung sui social network, così come sul sito ufficiale della casa produttrice. Restiamo in attesa di novità. ore 13,02: incertezza sull'orario in cui avrà inizio l'evento. Si vociferava alle 11, ma non è escluso che il tutto slitti al tardo pomeriggio. ore 11,45: riepiloghiamo la probabile scheda tecnica del Samsung Galaxy S3 mini:

Sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean



Fotocamera da 5 megapixel e videocamera frontale VGA



Processore STE U8420 dual-core da 1.0GHz con 1GB di Ram



Connessione HSPA 900/1900/2100 14.4/5.76, EDGE / GPRS 850/900/1800/1900



Bluetooth 4.0, Wi-Fi a/b/g/n con DLNA e GPS



Dimensioni 121.55 x 62.95 x 9.85 mm



Batteria da 1500mAh



Schermo touchscreen da 4 pollici Super AMOLED a risoluzione di 800 x 480 pixel

: in attesa di quanto verrà fuori dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S3 mini, le caratteristiche (tutte da confermare) emerse dalle foto di ieri, hanno un po' raffreddato l'entusiasmo degli utenti sulle varie community.