Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: Samsung vaga

Redazione Avatar

di Redazione

11/10/2012

[caption id="attachment_1864" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Galaxy S3 e l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 dovranno ancora attendere, prima di unire le proprie strade, a differenza di quanto in molti avevano auspicato, dopo alcuni annunci ad inizio settimana. Nel corso delle ultimissime ore, infatti, abbiamo registrato un netto aumento delle domande da parte degli utenti alla divisione italiana di Samsung, soprattutto sul profilo Twitter della casa produttrice, in merito al Galaxy S3 e al suo aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1. Ebbene, la risposta è sempre la medesima, con Samsung che appare in netta difficoltà nel dare certezze ai più curiosi: la promessa è quella di toccare con mano l’update entro la fine del mese di ottobre, ma dopo quanto avvenuto a fine agosto, sarebbe a dir poco azzardato sbilanciarsi su un tema simile.

