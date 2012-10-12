Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 Alpha: scheda tecnica, prezzo e uscita

Redazione Avatar

di Redazione

12/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2306" align="aligncenter" width="300" caption="Samsung Galaxy S3 Alpha"]Samsung Galaxy S3 Alpha[/caption] Un Samsung Galaxy S3 Alpha, con processore quad core da 1,6 GHz e 2 GB di memoria RAM? Lo smartphone perfetto, a quanto pare, sarà disponibile tra qualche mese sul mercato giapponese, con la casa produttrice che, ancora una volta pare intenzionata a riservare al mondo asiatico una versione super performante del device Android, dopo quella lanciata un paio di mesi fa in Corea. Tutti sanno, infatti, che il Samsung Galaxy S3 europeo, comunque rispettabilissimo, monta un processore quad core da 1,4 GHz, con 1 GB di memoria RAM. Come se non bastasse, poi, il Samsung Galaxy S3 Alpha monterà sin dall'uscita sul mercato il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, che non ha ancora fatto il suo ingresso in Europa. Le vendite, salvo imprevisti, dovrebbero scattare entro il mese di dicembre, mentre al momento resta un mistero il prezzo che sarà applicato dall'azienda al tanto atteso Samsung Galaxy S3 Alpha.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 mini, prezzo e uscita in Italia

Articolo Successivo

Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: Samsung vaga

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015