Samsung Galaxy S3 Alpha: scheda tecnica, prezzo e uscita

Un Samsung Galaxy S3 Alpha, con processore quad core da 1,6 GHz e 2 GB di memoria RAM? Lo smartphone perfetto, a quanto pare, sarà disponibile tra qualche mese sul mercato giapponese, con la casa produttrice che, ancora una volta pare intenzionata a riservare al mondo asiatico una versione super performante del device Android, dopo quella lanciata un paio di mesi fa in Corea. Tutti sanno, infatti, che il Samsung Galaxy S3 europeo, comunque rispettabilissimo, monta un processore quad core da 1,4 GHz, con 1 GB di memoria RAM. Come se non bastasse, poi, il Samsung Galaxy S3 Alpha monterà sin dall'uscita sul mercato il sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, che non ha ancora fatto il suo ingresso in Europa. Le vendite, salvo imprevisti, dovrebbero scattare entro il mese di dicembre, mentre al momento resta un mistero il prezzo che sarà applicato dall'azienda al tanto atteso Samsung Galaxy S3 Alpha.