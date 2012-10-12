Samsung Galaxy S3 mini, prezzo e uscita in Italia

[caption id="attachment_2275" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 mini"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, dopo la presentazione di ieri, porta con sé ancora alcuni dubbi, soprattutto per quanto concerne la sua uscita sul mercato e il prezzo che sarà applicato al device, considerando che la casa produttrice non ha rilasciato informazioni precise in merito. Al momento, pertanto, si possono avanzare solo delle ipotesi, anche se piuttosto concrete: in particolare, il Samsung Galaxy S3 mini dovrebbe essere venduto in primis nel Regno Unito, ad un prezzo leggermente inferiore alle 400 sterline. Lecito pensare, a questo punto, che qui in Italia il prezzo possa essere compreso tra i 400 e i 449 euro, mentre la sua uscita, inizialmente prevista entro la fine del mese di ottobre, dovrebbe slittare a novembre, se non addirittura ai primi di dicembre.