Samsung Galaxy S3 mini: dove preordinare?

Redazione Avatar

di Redazione

12/10/2012

[caption id="attachment_2317" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 mini preordine"]Samsung Galaxy S3 mini preordine[/caption] Il Samsung Galaxy S3 mini è già disponibile al preordine nel Regno Unito, con un prezzo, in abbonamento, che oscilla tra le 25 e le 36 sterline al mese, a seconda del piano che si andrà a scegliere con il proprio operatore (maggiori dettagli disponibili in questa pagina). E’ questa la notizia con la quale si è aperta la giornata del Samsung Galaxy S3 mini, all'indomani della presentazione che si è tenuta nella giornata di ieri a Francoforte. Per quanto concerne il mercato italiano, invece, pare ormai certo che la sua uscita sia prevista durante il mese di novembre (non dicembre, come qualcuno aveva ipotizzato all’alba), mentre il prezzo sarà fissato a 449 euro. Intanto il web si è spaccato: alcuni sono molto soddisfatti della scheda tecnica del Samsung Galaxy S3 mini, ma resta vivo anche il partito di chi ritiene il device assolutamente inutile.

