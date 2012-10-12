Samsung Galaxy S3, miglior smartphone di sempre per T-Mobile

[caption id="attachment_1291" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 nero"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è lo smartphone migliore di sempre, dal punto di vista delle vendite, per quanto concerne un operatore del calibro di T-Mobile, stando a quanto annunciato dalla stessa compagnia nel corso delle ultime ore. Va ricordato che poche settimane fa, Samsung aveva fatto sapere di aver venduto venti milioni di Samsung Galaxy S3, mentre l’obiettivo è quello di arrivare a quota trenta milioni entro la fine del 2012. Altra nota da tenere a mente, poi, è il fatto che un verdetto di questo tipo arriva dagli Stati Uniti, dove la versione del Samsung Galaxy S3 in commercio è differente rispetto alla nostra: in questo caso, infatti, siamo al cospetto di un device con 2 GB di memoria RAM, ma anche con un processore dual core da 1,5 GHz.