Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean: uscita ancora rimandata?

Il Galaxy S2 e l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1 sembrano essere distanti come non mai. Premesso che l'update prima o poi sarà in uscita, come del resto confermato dalla stessa casa produttrice nel corso delle ultime settimane, è per certi versi preoccupante la risposta fornita dalla divisione italiana dell'azienda ad un utente, precisamente su Twitter. A precisa domanda, riguardante la disponibilità dell'update ad Android 4.0.4 (vale a dire la versione antecedente di Android Jelly Bean) per il Galaxy S2 no brand, ovviamente italiano, Samsung Italia ha fatto sapere che al momento non si può parlare di date, evitando anche le classiche risposte evasive. Quelle che, per intenderci, vengono date a proposito delle novità per il Samsung Galaxy S3. Il messaggio, dunque, sembra essere chiaro: si dovrà ancora attendere a lungo prima che il Galaxy S2 e Android Jelly Bean uniscano le proprie strade.