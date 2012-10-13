Samsung Galaxy S4, prezzo più basso?

[caption id="attachment_1981" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 avrà un prezzo più basso rispetto ai suoi predecessori? La settimana che va a concludersi, per quanto concerne il mondo degli smartphone, è stata caratterizzata in primis dalla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S3 mini, ma anche da un trend molto interessante, relativamente ad un altro device appartenente alla famiglia Galaxy, vale a dire il Samsung Galaxy Note 2. Quest'ultimo, infatti, è stato lanciato sì sul mercato ad un prezzo pari a 699 euro, ma, allo stesso tempo, le offerte al ribasso sono scattate ad una velocità incredibile, comprendendo nel vortice anche Amazon (solitamente non proprio celere, in tal senso). Se a questo aggiungiamo il fatto che il Samsung Galaxy S3 mini arriverà in Italia con un valore di mercato leggermente inferiore alle attese (449 euro), è lecito pensare che la politica della casa produttrice sia leggermente mutata e che anche al Samsung Galaxy S4 possa essere applicato un prezzo più basso.