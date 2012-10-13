Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: stesso bug alla fotocamera

[caption id="attachment_2330" align="aligncenter" width="450" caption="iPhone 5 e bug fotocamera"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 stavolta con un pareggio sostanziale, almeno per quanto concerne il presunto bug alla fotocamera dei due device, in seguito allo studio condotto da Consumer Report, dopo che nei giorni scorsi alcuni utenti Apple si erano lamentati dell'alone viola apparso nelle foto, scattandole verso significative sorgenti di luce. L'analisi in questione, ha minimizzato il bug dell'iPhone 5, sottolineando che anche altri dispositivi tendono ad andare incontro allo stesso problema, tra cui il Samsung Galaxy S3, appunto, ed il Motorola Droid Razr Maxx, tanto per citarne due, caratterizzati dal sistema operativo Android. A detta di Consumer Report, pertanto, stavolta Samsung Galaxy S3 vs. iPhone5 non vede né vincitori, né vinti, suggerendo agli utenti in possesso di entrambi i dispositivi a schermare con il palmo della mano l'obiettivo della fotocamera, in presenza di sorgenti estremamente luminose.