Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: uscita in Europa la prossima settimana?

[caption id="attachment_1864" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Galaxy S3 potrebbe ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 a partire dalla prossima settimana. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono dalla Rete, per la precisione da una fonte come SamMobile, a proposito di un argomento che è andato decisamente per le lunghe, più di quanto gli utenti e gli addetti ai lavori potessero aspettarsi. Va ricordato, infatti, che se da un lato in molti avevano dato per scontato che il Galaxy S3 potesse ricevere l'aggiornamento ad Android Jelly Bean già a fine agosto, era piuttosto popolato il partito di chi, invece, dava per scontato che novità in Europa si sarebbero avute lo scorso martedì, quando invece l'update è stato messo a disposizione solo in Corea. I rumors sull'unione tra il Galaxy S3 e l'aggiornamento ad Android Jelly Bean in Europa, questa volta, si riveleranno veritieri?