Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: ecco il Multi View (video)

[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="526" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view"] [/caption] Il Galaxy S3, una volta ottenuto l'aggiornamento al sistema operativo ad Android Jelly Bean, potrà essere finalmente caratterizzato dal Multi View. Sono queste le sensazioni che hanno preso corpo tra gli addetti ai lavori nel corso del fine settimana, considerando che il Samsung Galaxy S3 Alpha, concepito per il mercato giapponese con Android 4.1 preinstallato, può contare già da ora su tale funzionalità. La conferma, sotto questo punto di vista, è arrivata attraverso il video che vi proponiamo di seguito, incentrato proprio sul Samsung Galaxy S3 Alpha. Insomma, ancora pochi giorni e tutti coloro che si sono portati a casa il device potrebbero finalmente sfruttare tutto il potenziale del multitasking. Il video del Galaxy S3 con aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 ed il multi view: