Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: ecco il Multi View (video)

Redazione Avatar

di Redazione

14/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="526" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view[/caption] Il Galaxy S3, una volta ottenuto l'aggiornamento al sistema operativo ad Android Jelly Bean, potrà essere finalmente caratterizzato dal Multi View. Sono queste le sensazioni che hanno preso corpo tra gli addetti ai lavori nel corso del fine settimana, considerando che il Samsung Galaxy S3 Alpha, concepito per il mercato giapponese con Android 4.1 preinstallato, può contare già da ora su tale funzionalità. La conferma, sotto questo punto di vista, è arrivata attraverso il video che vi proponiamo di seguito, incentrato proprio sul Samsung Galaxy S3 Alpha. Insomma, ancora pochi giorni e tutti coloro che si sono portati a casa il device potrebbero finalmente sfruttare tutto il potenziale del multitasking. Il video del Galaxy S3 con aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 ed il multi view:

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3: batteria e cover in offerta

Articolo Successivo

Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: uscita in Europa la prossima settimana?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015