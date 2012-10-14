Samsung Galaxy S3: batteria e cover in offerta

[caption id="attachment_2343" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 prevede una batteria e una cover in offerta, in queste ore, grazie a Groupalia. La popolare piattaforma, infatti, nei prossimi quattro giorni consente di acquistare, insieme, una comoda cover, che prevede un'apertura anche all'altezza della fotocamera, oltre ad una batteria backup da 3500 mAH, in grado di garantire una maggiore autonomia della ricarica, rispetto a quelle che sono le normai abitudini degli utenti. Va sottolineato che la cover in questione per il Samsung Galaxy S3 è disponibile sia nella versione bianca, sia in quella nera, mentre la batteria in offerta richiede tempi di ricarica pari a quattro ore. La proposta della cover e della batteria per il Samsung Galaxy S3 è fissata a 29,90 euro, mentre la consegna viene garantita entro il 23 novembre. Maggiori informazioni sono disponibili in questa pagina.