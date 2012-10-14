Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, cinquanta motivi per scegliere il secondo: confronto video

Redazione Avatar

di Redazione

14/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2351" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3"]iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3[/caption] iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 ancora una volta protagonisti di un confronto video, questa volta condotto dallo staff di Phonebuff, nel tentativo di mettere in evidenza qualcosa come cinquanta motivi per optare sul dispositivo Android. Tra gli aspetti messi in evidenza, più in particolare, ci possiamo soffermare sull'utilizzo, da parte del Samsung Galaxy S3, della tecnologia NFC, della cosiddetta "Led notifications", fino ad arrivare a vari dettagli, sui quali fino ad oggi gli addetti ai lavori non si erano soffermati. Per coloro che intendono approfondire l'ennesimo "iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3", vi riportiamo sia l'elenco "originale" dei punti evidenziati, sia il video dimostrativo:

    1. NFC capabilities
    2. DLNA technology
    3. MicroSD card slot
    4. Removable battery
    5. LED notifications
    6. Bigger 4.8 inch screen
    7. True HD resolution at 720p
    8. Widgets
    9. Live wallpapers
    10. Wireless toggles
    11. Available on all major carriers
    12. Face unlock
    13. Lock screen shortcuts
    14. SmartStay
    15. Pop up play
    16. C Pen
    17. Best shot
    18. Data usage controls
    19. Battery statistics
    20. True multitasking
    21. Adobe Flash
    22. Multiple app stores
    23. More e-mail attachment options
    24. More in-app sharing options
    25. Google Maps and Street View
    26. File explorers, works like USB flash drive
    27. Haptic feedback
    28. Voice controls (different from voice assistants)
    29. Driving mode
    30. Browsing options (desktop mode, offline reading, incognito)
    31. T9 dialing
    32. Wireless app management
    33. Better app integration
    34. Power saving
    35. App refund policy
    36. Hide or disable any app
    37. Reject list
    38. Direct call
    39. Double tap to top
    40. Smart alert
    41. Tilt to zoom
    42. Pan to move
    43. Turn over to mute
    44. Easier screenshots
    45. Custom launchers
    46. Custom lock screens
    47. Third party keyboards
    48. Universal microUSB charging port
    49. USB host (for USB connections)
    50. Share shot and buddy photo share
iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3:
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1: SamMobile prudente sull'uscita

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3: batteria e cover in offerta

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

29/10/2020

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

11/02/2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

09/01/2015