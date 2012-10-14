iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, cinquanta motivi per scegliere il secondo: confronto video

[caption id="attachment_2351" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3"] [/caption] iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 ancora una volta protagonisti di un confronto video, questa volta condotto dallo staff di Phonebuff, nel tentativo di mettere in evidenza qualcosa come cinquanta motivi per optare sul dispositivo Android. Tra gli aspetti messi in evidenza, più in particolare, ci possiamo soffermare sull'utilizzo, da parte del Samsung Galaxy S3, della tecnologia NFC, della cosiddetta "Led notifications", fino ad arrivare a vari dettagli, sui quali fino ad oggi gli addetti ai lavori non si erano soffermati. Per coloro che intendono approfondire l'ennesimo "iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3", vi riportiamo sia l'elenco "originale" dei punti evidenziati, sia il video dimostrativo:

NFC capabilities DLNA technology MicroSD card slot Removable battery LED notifications Bigger 4.8 inch screen True HD resolution at 720p Widgets Live wallpapers Wireless toggles Available on all major carriers Face unlock Lock screen shortcuts SmartStay Pop up play C Pen Best shot Data usage controls Battery statistics True multitasking Adobe Flash Multiple app stores More e-mail attachment options More in-app sharing options Google Maps and Street View File explorers, works like USB flash drive Haptic feedback Voice controls (different from voice assistants) Driving mode Browsing options (desktop mode, offline reading, incognito) T9 dialing Wireless app management Better app integration Power saving App refund policy Hide or disable any app Reject list Direct call Double tap to top Smart alert Tilt to zoom Pan to move Turn over to mute Easier screenshots Custom launchers Custom lock screens Third party keyboards Universal microUSB charging port USB host (for USB connections) Share shot and buddy photo share