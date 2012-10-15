Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1: SamMobile prudente sull'uscita

[caption id="attachment_1369" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Jelly Bean"] [/caption] Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 che potrebbe essere finalmente formalizzato nel corso della settimana che è appena iniziata, come abbiamo del resto anticipato durante il weekend, fermo restando che, in questi casi, il condizionale è per forza di cose d'obbligo, alla luce dei continui imprevisti tecnici ai quali si può andare sempre incontro. Da qualche ora, con un breve messaggio su Twitter e Facebook, anche lo staff di SamMobile, solitamente molto vicino a Samsung, ha voluto dire la sua sul Galaxy S3 e il relativo aggiornamento ad Android Jelly Bean:

"We have no information about JB. #SGS3 (Latest rumour says this week)".

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per fare questo passo, durante i(se non le prossime ore), ma resta il fatto che il Galaxy S3 e l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean sono protagonisti di un tormentato matrimonio.