Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: link al download in Svezia

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean ancora una volta molto vicini, considerando che le ultime notizie ci parlano di un rilascio che sarebbe scattato ufficialmente questa mattina, anche se il tutto pare sia al momento circoscritto alla sola Svezia. Continua, pertanto, quella che può essere definita a tutti gli effetti una vera e propria telenovela, considerando che l’update è stato dapprima testato in Polonia, per poi essere reso ufficiale in Corea la scorsa settimana, lasciando con le mani in mano tantissimi utenti europei in possesso del Samsung Galaxy S3. A voler essere ottimisti, potrebbe trattarsi dell’ultimo step prima dello sbarco di JB qui da noi. In ogni caso, vi rilasciamo al link per il download, relativamente al Galaxy S3 e all’aggiornamento ad Android Jelly Bean.