Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wifi, tempi di spedizione: in attesa merce

[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"] [/caption] Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wifi, costantemente al centro di un caso, per quanto concerne un argomento, come quello dei tempi di spedizione del tablet, in seguito alla promozione che ha caratterizzato lo scorso mese di settembre, con la possibilità di ricevere gratuitamente il dispositivo, acquistando il Galaxy S3 con garanzia Italia. A grande richiesta, pertanto, torniamo ad affrontare un argomento piuttosto delicato per tutti gli aventi diritto della promo: in molti, infatti, ci hanno segnalato che che la status della spedizione del tablet si trova "in attesa merce" da diversi giorni (anche tre settimane), fermo restando che a non pochi utenti è stato confermato che la spedizione "avverrà entro fine mese, o comunque in 180 giorni, dal momento cui è scattata la richiesta. Insomma, coloro che hanno acquistato il Samsung Galaxy S3, con tanto di Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wifi, sono destinati ad andare incontro a tempi di spedizione piuttosto lunghi.