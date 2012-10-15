Caricamento...

Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: uscita anche per la versione LTE

15/10/2012

[caption id="attachment_2366" align="aligncenter" width="521" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Galaxy S3 ed il suo aggiornamento ad Android Jelly Bean, come anticipato questa mattina, vivono una giornata particolarmente intensa. In molti, infatti, hanno messo in evidenza che l’update è disponibile da qualche ora per coloro che hanno acquistato il device in Svezia, ma a nostro avviso va sottolineata anche un’altra uscita significativa, che potrebbe aprire prospettive interessanti per gli utenti in attesa. Nel dettaglio, anche il Galaxy S3 LTE sta ricevendo l’aggiornamento ad Android Jelly Bean, con una particolare focalizzazione sia sullo smartphone “svedese”, sia per quanto concerne gli utenti che risiedono a Singapore. L'elenco dei download disponibili via Kies, per quanto concerne il Galaxy S3 e l'aggiornamento ad Android Jelly Bean, è disponibile in questa pagina, consultando la lista collocata nella parte finale della stessa.

