Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy Nexus vs. Samsung Galaxy S3: aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2

Redazione Avatar

di Redazione

15/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2370" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy Nexus aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2"]Samsung Galaxy Nexus aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2[/caption] Samsung Galaxy Nexus vs. Samsung Galaxy S3 è uno scontro sempre più delicato in queste ore, soprattutto adesso che diversi utenti in possesso del primo device stanno segnalando sul web la disponibilità dell'aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2, che, come era prevedibile, sbarca in anteprima su uno smartphone che si avvia ormai verso il primo compleanno. Il tutto non potrà non generare un pizzico di rabbia a tutti coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S3, che, nonostante sia stato lanciato sul mercato quasi sei mesi dopo, è ancora in attesa, in questa settimana, dell'ufficialità per l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1, solo oggi giunto in Svezia e, si spera, entro fine mese nel resto dei Paesi europei. Insomma, il duello per il Samsung Galaxy S3 non è in atto con il solo iPhone 5.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 confermato nel Regno Unito

Articolo Successivo

Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: uscita anche per la versione LTE

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015