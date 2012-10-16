Caricamento...

Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 confermato nel Regno Unito

Redazione Avatar

di Redazione

16/10/2012

[caption id="attachment_2377" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Galaxy S3 e l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 fanno un ulteriore passo in avanti, alla luce di una conferma pubblica, che giunge in queste ore direttamente dal Regno Unito, come riportato da SamMobile con tanto di foto, grazie alla risposta della divisione di Samsung alla domanda di un utente su Facebook. L'azienda, in ogni caso, si è limitata a ribadire che il Galaxy S3 riceverà l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 entro la fine del mese, esattamente come fatto sapere anche da Samsung Italia su Twitter. La notizia, proprio per questo motivo, sarebbe anche fine a sé stessa, ma il fatto che nel Regno Unito, solitamente un passo avanti dal punto di vista della commercializzazione dei prodotti e delle diffusione di un aggiornamento, non si sappia ancora dare una data precisa, la dice lunga sull'incertezza che gravita attorno al Galaxy S3 e all'aggiornamento ad Android Jelly Bean.

