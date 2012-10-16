Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: SamMobile chiarisce

[caption id="attachment_1864" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean che potrà essere reso ufficiale solo da Samsung HQ Corea, oltre ai due account ufficiali della casa produttrice su Facebook e Twitter (Samsung Mobile). E’ un report molto interessante, in tal senso, quello che è comparso in queste ore sul sito SamMobile, che ha voluto fare un punto della situazione sul rilascio dell’update, considerando anche l’insistenza delle domande da parte degli utenti, sui vari social network. Insomma, il messaggio è chiaro: diffidate da quanto riferito dalle singole divisioni nazionali dell’azienda, per quanto concerne il Galaxy S3 e l’aggiornamento ad Android Jelly Bean, anche perché, a quanto pare, la comunicazione interna per il colosso coreano è a dir poco pessima. SamMobile, pertanto, fa mea culpa per aver riportato qualche indiscrezione che si è rivelata errata, mentre noi ribadiamo di riportarvi costantemente quelli che sono rumors e, distintamente, notizie ufficiali sull’aggiornamento Android Jelly Bean per il Galaxy S3.