Samsung Galaxy S3 gratis? Ecco il Play Now by Telecom Italia

[caption id="attachment_1571" align="aligncenter" width="461" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 gratis? Possibile se siete dei fenomeni ai videogame, alla luce della nuova iniziativa denominata “Play Now by Telecom Italia”, un vero e proprio torneo che, c’è da scommetterci, metterà l’uno contro l’altro i player più bravi presenti sul nostro territorio. Scendendo maggiormente nei dettagli, emerge che la competizione andrà avanti per ben sei mesi, alternando competizioni a squadre e individuali, suddividendosi su varie piattaforme. A quanto pare, infatti, le sfide si terranno sia tramite PC, sia attraverso console particolarmente apprezzate dal pubblico, come la Xbox360 e la PlayStation 3. Il ruolo del Samsung Galaxy S3? Se il primo classificato potrà portarsi a casa lo SMART TV Samsung 3d ES6900 da 40 pollici, il secondo avrà in omaggio proprio il device Android, mentre il terzo del ranking riceverà il Samsung Galaxy Tab 2 10.1.