Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: durata batteria navigazione web

[caption id="attachment_2388" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5 durata batteria"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, nuovamente per quanto concerne la durata della batteria. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stato reso pubblico un nuovo studio, che ha messo l’uno contro l’altro i due device più amati dal pubblico, per quanto concerne un aspetto che sta particolarmente a cuore ai sostenitori dei due produttori. Nel dettaglio, pare che l’autonomia della batteria del Samsung Galaxy S3, per quanto concerne l’esclusivo utilizzo del device per la navigazione web, sia pari praticamente al doppio, rispetto a quella che può garantire l’iPhone 5, comunque lodato da diversi addetti ai lavori in questo particolare frangente. Non si tratta, comunque, del semplice “Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5”, considerando che il device Android, come emerge dalla foto, si sarebbe messo alle spalle modelli come l’Xperia S, HTC One X, iPhone 4S, Nokia Lumia 900 ed HTC Sensation XL.