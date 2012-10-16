Samsung Galaxy S3, dettagli dell'offerta PosteMobile

[caption id="attachment_2395" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 offerta PosteMobile"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è oggetto di una nuova offerta da parte di PosteMobile, che, fino al termine del mese, consente di portarsi a casa il dispositivo Android, sottoscrivendo un abbonamento al piano "Zero Pensieri Medium", dalla durata di trenta mesi. Nello specifico, sarà possibile acquistare un Samsung Galaxy S3 con un contributo iniziale di 99 euro, cui andrà aggiunta una rata mensile di 34,90 euro, comprensiva di cinquecento minuti e cinquecento sms al mese verso tutti, senza dimenticare 1 GB di traffico dati. Per attivare la nuova offerta riguardante il Samsung Galaxy S3, è sufficiente recarsi presso un ufficio postale, inserendo il codice "S3" al momento dell’attivazione della SIM in questione. Precisiamo che la suddetta SIM comporta sì un costo di attivazione pari a 5 euro, ma, allo stesso tempo, prevede un traffico di partenza di 15 euro.