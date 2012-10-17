iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, confronto frullatore: video incredibile

[caption id="attachment_2398" align="aligncenter" width="530" caption="iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3"] [/caption] iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 protagonista nelle ultime settimane di ogni genere di confronto, ma quello nel quale ci siamo imbattuti nel corso delle ultime ore, francamente, non avremmo mai detto che potesse essere concepito dall'uomo, considerando che i due device hanno dovuto fronteggiare la prova frullatore, con tanto di video incredibile. In particolare, Tom Dickson della Blendtec ha letteralmente distrutto sia il nuovo iPhone 5, sia il Samsung Galaxy S3, dando vita, in questo modo, a quello che può essere definito un sostanziale pareggio tra i due smartphone leader del settore. Per una volta, possiamo dire con una certa sicurezza che l'ennesimo "iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3" non sarà simulato anche dagli utenti, alla luce di quanto emerso dal filmato. Ecco il video iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3, alla prova frullatore: