Samsung Galaxy S4, uscita con Android 4.2?

Il Samsung Galaxy S4 vede aumentare le quotazioni di un'uscita con il sistema operativo Android 4.2, sul quale, comunque, al momento è meglio non sbilanciarsi, sia per quanto concerne quello che sarà il nome definitivo del nuovo OS di Google, sia relativamente a quelle che saranno le sue caratteristiche distintive. Seguendo una certa logica, in ogni caso, l'ipotesi che il Samsung Galaxy S4 possa sposare immediatamente la causa di Android 4.2, è quantomeno plausibile: in quel di Mountain View, infatti, sembrano aver fatto passi da gigante nel corso delle ultime settimane, al punto che l'uscita dell'OS, insieme a quella del cosiddetto LG Nexus 4, potrebbe avvenire a strettissimo giro. Se il tutto fosse confermato, Samsung avrebbe un margine di oltre cinque mesi per garantire al Samsung Galaxy S4 l'aggiornamento ad Android 4.2: saranno sufficienti?