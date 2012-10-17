Caricamento...

Samsung Galaxy S4, uscita con Android 4.2?

Redazione Avatar

di Redazione

17/10/2012

[caption id="attachment_2391" align="aligncenter" width="512" caption="Samsung Galaxy S4 Android 4.2"]Samsung Galaxy S4 Android 4.2[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede aumentare le quotazioni di un’uscita con il sistema operativo Android 4.2, sul quale, comunque, al momento è meglio non sbilanciarsi, sia per quanto concerne quello che sarà il nome definitivo del nuovo OS di Google, sia relativamente a quelle che saranno le sue caratteristiche distintive. Seguendo una certa logica, in ogni caso, l’ipotesi che il Samsung Galaxy S4 possa sposare immediatamente la causa di Android 4.2, è quantomeno plausibile: in quel di Mountain View, infatti, sembrano aver fatto passi da gigante nel corso delle ultime settimane, al punto che l’uscita dell’OS, insieme a quella del cosiddetto LG Nexus 4, potrebbe avvenire a strettissimo giro. Se il tutto fosse confermato, Samsung avrebbe un margine di oltre cinque mesi per garantire al Samsung Galaxy S4 l’aggiornamento ad Android 4.2: saranno sufficienti?

Redazione Avatar

Redazione

