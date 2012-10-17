Samsung Galaxy S3 Progre, presentazione, uscita e caratteristiche

[caption id="attachment_2405" align="aligncenter" width="379" caption="Samsung Galaxy S3 Progre"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 Progre è stato al centro di una presentazione ufficiale, in queste ore, in Giappone, con il dispositivo che rappresenta un’alternativa interessante alla nota variante “internazionale” del device Android, considerando le sue caratteristiche principali. A quanto pare, infatti, il Samsung Galaxy S3 Progre, può contare sì su un processore dual core Qualcomm MSM8960 a 1,5 GHz, ma, allo stesso tempo, sale a ben 2 GB di memoria RAM, superando, sotto questo particolare punto di vista, il Samsung Galaxy S3 europeo. La presentazione del dispositivo è stata opera dell’operatore giapponese KDDI, mentre l’uscita sul mercato per il Samsung Galaxy S3 Progre pare sia in programma il prossimo 2 novembre, probabilmente circoscrivendo il tutto proprio al Giappone, fermo restando che la questione in sospeso su Android Jelly Bean al momento riguarda tutte le versioni dello smartphone.