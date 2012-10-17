Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1: uscita in Spagna e Francia

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Galaxy S3 e aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 ad una svolta ulteriore. Da qualche ore, infatti, è possibile imbattersi in segnalazioni, focalizzate sulla disponibilità dell’update in nuovi Paesi europei, come nel caso della Spagna e della Francia, che, di conseguenza, arricchiscono l’elenco che era stato già modificato quarantotto ore fa, grazie alla Svezia. Va precisato che Android Jelly Bean 4.1, in Francia, è disponibile all'aggiornamento solo per coloro che hanno acquistato il Galaxy S3 brandizzato SFR. Insomma, mentre in tutta Europa si è soliti dare priorità alle versioni “no brand” dei dispositivi, i transalpini riescono comunque a differenziarsi, con questa mossa a sorpresa. Le notizie provenienti da Paesi a noi vicini, comunque, lasciano ben sperare, in vista del tanto chiacchierato matrimonio tra il Galaxy S3 e l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 in Italia.