Galaxy S3: niente aggiornamento Android Jelly Bean negli Stati Uniti per ora

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Galaxy S3 riceverà l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 nel 2013? Prima che i nostri lettori siano colpiti da una crisi isterica, specifichiamo subito che la spiacevole notizia riguarda il Samsung Galaxy S3 no brand, in vendita negli Stati Uniti, che, come molti sapranno, è dotato di caratteristiche differenti, rispetto alla variante internazionale (quella che, per intenderci, abbiamo acquistato in Italia e nel resto d’Europa). Sconosciuti i motivi che hanno portato all'ennesimo rinvio dell’uscita, per il Samsung Galaxy S3, del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1, anche se alcuni addetti ai lavori statunitensi ipotizzano che possano essere emersi non preventivabili ostacoli tecnici durante la fase test. Problemi, che, tuttavia, sembrano non riguardare la versione brandizzata con Sprint del Samsung Galaxy S3, che dovrebbe ricevere l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean entro il periodo natalizio.