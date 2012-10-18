Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi in promozione: si allungano i tempi di spedizione

[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"] [/caption] Il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi continua ad essere al centro di un caso, per quanto concerne i tempi di spedizione per la promozione che, questa estate, ha visto protagonista il Samsung Galaxy S3 (a patto che quest’ultimo sia stato acquistato con garanzia Italia tra il 25 agosto e il 30 settembre). Nonostante manchino annunci ufficiali da parte di Samsung, da un lato non possiamo fare altro che il nostro racconto sulla ricezione del tablet è ormai fermo da diversi giorni (due settimane per la cronaca) allo status "in attesa merce", dall'altro dobbiamo anche riportarvi quanto affermato da un utente che ha contattato la nostra Redazione, dopo aver interpellato l’assistenza Samsung, proprio in merito ai tempi di spedizione del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi, ottenuto di diritto con la promozione relativa al Samsung Galaxy S3. Ebbene, sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo in questi casi), che al momento non vi siano scorte presenti di Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wi-Fi e che i primi pezzi arriveranno nei magazzini (non nelle case degli utenti) non prima degli ultimissimi giorni di ottobre. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni.