Samsung Galaxy S2, ulteriori conferme sull'uscita di Android Jelly Bean

Redazione Avatar

di Redazione

18/10/2012

Il Samsung Galaxy S2 riceve ulteriori conferme, per quanto concerne l'aggiornamento ad Android Jelly Bean per via ufficiale, stando a quanto affermato in queste ore da Samsung Italia, anche se, a differenza di quanto avvenuto con il Samsung Galaxy S3, non vengono fornite informazioni sulla tempistica. Ad una precisa domanda da parte di un utente su Facebook, infatti, Samsung ha risposto in questo modo:

L’aggiornamento Jelly Bean per GSIII sarà disponibile entro fine Ottobre; è previsto anche per GSIINote 10.1 e Tab II (7.0 e 10.1). Su altri modelli non abbiamo al momento informazioni precise.

Insomma, finalmente possiamo imbatterci in una nota ufficiale sul Samsung Galaxy S2 e sul relativo aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, fermo restando che l'attesa potrebbe essere ancora piuttosto lunga. E pensare che nessun cenno è stato fatto sul Samsung Galaxy Note.
