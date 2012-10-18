Samsung Galaxy S2, ulteriori conferme sull'uscita di Android Jelly Bean
di Redazione
18/10/2012
Insomma, finalmente possiamo imbatterci in una nota ufficiale sul Samsung Galaxy S2 e sul relativo aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, fermo restando che l'attesa potrebbe essere ancora piuttosto lunga. E pensare che nessun cenno è stato fatto sul Samsung Galaxy Note.
L’aggiornamento Jelly Bean per GSIII sarà disponibile entro fine Ottobre; è previsto anche per GSII, Note 10.1 e Tab II (7.0 e 10.1). Su altri modelli non abbiamo al momento informazioni precise.
