Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: parte il rilascio in Italia con 3

Il Samsung Galaxy S3 è pronto all'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 anche in Italia. E' notizia di pochi minuti fa, infatti, l'inizio del rilascio del sistema operativo per i device che sono stati venduti nella versione brandizzata 3. La conferma è giunta come sempre da SamMobile, che ha rilasciato un nuovo elenco dei firmware disponibili per il tanto discusso device: ebbene, tra questi, finalmente compare la voce "Italy", per ora, come accennato, in riferimento solo all'operatore 3. Dovrebbe essere questo lo step decisivo per iniziare a parlare finalmente del matrimonio tra il Galaxy S3 e l'aggiornamento ad Android Jelly Bean anche in Italia, dopo che nella giornata di ieri abbiamo ricevuto segnalazioni anche da altri Paesi europei, tra cui Spagna e Francia, seppur solo parzialmente.