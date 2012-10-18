Caricamento...

Samsung Galaxy S3, il prezzo scende a 459 euro

18/10/2012

[caption id="attachment_2430" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo"]Samsung Galaxy S3 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo favorevole? In queste ore abbiamo preso in esame l'offerta che giunge nuovamente dal sito acquistabene.com, grazie al quale è possibile portarsi a casa lo smartphone con un esborso pari a 459 euro, per quanto concerne la versione blu del dispositivo, con tanto di garanzia Europa. E' passato un mese e mezzo da quando vi abbiamo parlato dell'ultima offerta di acquistabene.com sul Samsung Galaxy S3 (in questa pagina), con il valore di mercato del device Android che superava abbondantemente i 500 euro, e, al pari di allora, la proposta attuale può essere tranquillamente tra le migliori sul web. Gli utenti che intendono avere maggiori informazioni sul Samsung Galaxy s3 al prezzo di 459 euro, possono accedere a questa pagina.

Aggiornamento Galaxy S3, novità su Android Jelly Bean in Italia nel weekend?

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: parte il rilascio in Italia con 3

