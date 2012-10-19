Aggiornamento Galaxy S3, novità su Android Jelly Bean in Italia nel weekend?

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3, riguardante il sistema operativo Android Jelly Bean, che potrebbe presentare delle interessanti novità già nel corso del fine settimana. Sono queste le indiscrezioni che circolano in Rete nel corso delle ultime ore e che, come sempre avviene in questi casi, non trovano riscontro in conferme ufficiali da parte di Samsung Italia. L’arrivo dell’aggiornamento per il Galaxy S3 ad Android Jelly Bean nel corso della mattinata di giovedì, almeno per quanto concerne buona parte dei device acquistati in Italia con il brand 3, ha dato il via per forza di cose ad una serie di voci sulla completa diffusione dell’update in questione. Le abitudini di Samsung, sotto questo punto di vista, insegnano dunque che già nel corso del weekend potremmo toccare con mano l’aggiornamento per il Galaxy S3, o al più tardi nel giro di una settimana: staremo a vedere.