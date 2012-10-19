Samsung Galaxy S3: spedizioni attive per il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi

[caption id="attachment_1687" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy-S3 e Samsung Galaxy Tab 2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede finalmente un po' di luce, per quanto concerne il delicato caso dei tempi di spedizione per il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, a distanza di ventiquattro ore dal nostro articolo, in cui abbiamo riportato il malcontento dell'utenza per una situazione praticamente ferma da troppi giorni. In particolare, pare che alcuni utenti, già dalla tarda mattinata di ieri, abbiano ricevuto la tanto attesa e-mail con il tracking della spedizione, segnale evidente che è finalmente ripresa la fornitura dei Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, presso la società che nelle prossime settimane si occuperà del loro smistamento sul territorio italiano. Insomma, il peggio sembra essere passato per tutti coloro che si sono portati a casa il Samsung Galaxy S3 nel periodo estivo, con l'auspicio che i tempi di spedizione del tablet siano circoscritti al mese di ottobre.