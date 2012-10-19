Caricamento...

Samsung Galaxy S2, prezzo più basso su Groupon: 299 euro

19/10/2012

[caption id="attachment_2439" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2 prezzo piu basso"]Samsung Galaxy S2 prezzo piu basso[/caption] Il Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso, al momento, è disponibile sul sito di Groupon, considerando che il device Android potrà essere acquistato per qualche ora al prezzo di 299 euro, rispetto ai 400 euro che, ad oggi, rappresentano il valore medio nel quale ci si può imbattere. Come sempre, l’unico neo delle offerte di Groupon è rappresentato dai tempi di spedizione, alla luce del fatto che il Samsung Galaxy S2 sarà inviato agli utenti “a partire” dal giorno lavorativo numero venti, dal momento in cui verrà effettuato l’ordine. Resta, comunque, la possibilità di scegliere tra la colorazione bianca e quella nera del Samsung Galaxy S2, ma per maggiori dettagli sulla proposta è opportuno lasciarvi direttamente alla home page di Groupon.it, dove vengono specificati tutti i punti in questione.

