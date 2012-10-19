Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean a dicembre?

Redazione Avatar

di Redazione

19/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_976" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean 4.1.1[/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean durante il mese di dicembre. E’ quanto comunicato da un operatore francese, Bouygues Telecom, che ha reso pubblico un vero e proprio elenco di device brandizzati, che nei prossimi mesi potranno toccare con mano proprio Android Jelly Bean. Ad avere priorità, come era lecito aspettarsi, sarà il Samsung Galaxy S3, il cui update sarà pronto entro la fine del mese di ottobre, mentre il mese successivo sarà il turno dell’HTC One S. Solo a dicembre, invece, Android Jelly Bean sarà disponibile per device del calibro del Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Note e HTC One X, con l’LG Optimus L7 a chiudere il quadro a gennaio. Le tempistiche, ovviamente, potrebbero variare da Paese a Paese, ma si tratta comunque di un segnale per l’aggiornamento ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jelly Bean Galaxy S3: per Tim, Wind e Vodafone non c'è una data

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2, prezzo più basso su Groupon: 299 euro

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014