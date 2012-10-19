Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean a dicembre?

[caption id="attachment_976" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean durante il mese di dicembre. E’ quanto comunicato da un operatore francese, Bouygues Telecom, che ha reso pubblico un vero e proprio elenco di device brandizzati, che nei prossimi mesi potranno toccare con mano proprio Android Jelly Bean. Ad avere priorità, come era lecito aspettarsi, sarà il Samsung Galaxy S3, il cui update sarà pronto entro la fine del mese di ottobre, mentre il mese successivo sarà il turno dell’HTC One S. Solo a dicembre, invece, Android Jelly Bean sarà disponibile per device del calibro del Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Note e HTC One X, con l’LG Optimus L7 a chiudere il quadro a gennaio. Le tempistiche, ovviamente, potrebbero variare da Paese a Paese, ma si tratta comunque di un segnale per l’aggiornamento ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2.