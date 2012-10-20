Jelly Bean Galaxy S3: per Tim, Wind e Vodafone non c'è una data

[caption id="attachment_2453" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Galaxy S3 riceverà l'aggiornamento ad Android Jelly Bean sia per la variante no brand, sia per i dispositivi che sono stati venduti con tanto di marchio, da parte di uno degli operatori sul nostro territorio, come nel caso di Tim, Wind e Vodafone. La grande incertezza relativa ai tempi necessari per Samsung, affinché l'update possa essere toccato con mano da tutti, è in qualche modo alimentata in queste ore da una risposta poco incoraggiante, su Twitter, da parte della stessa Samsung Italia. In particolare, ad una domanda precisa da parte di un utente curioso, riguardante i Samsung Galaxy S3 brandizzati (ricordando che il porting per i modelli 3 è già iniziato), la casa produttrice ha fatto sapere che ad oggi non si può dare una data certa, relativamente al matrimonio tra, appunto, il Galaxy S3 e l'aggiornamento ad Android Jelly Bean, fermo restando che la variante no brand, entro ottobre, avrà finalmente l'update.