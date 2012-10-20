Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Jelly Bean Galaxy S3: per Tim, Wind e Vodafone non c'è una data

Redazione Avatar

di Redazione

20/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2453" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Galaxy S3 riceverà l'aggiornamento ad Android Jelly Bean sia per la variante no brand, sia per i dispositivi che sono stati venduti con tanto di marchio, da parte di uno degli operatori sul nostro territorio, come nel caso di Tim, Wind e Vodafone. La grande incertezza relativa ai tempi necessari per Samsung, affinché l'update possa essere toccato con mano da tutti, è in qualche modo alimentata in queste ore da una risposta poco incoraggiante, su Twitter, da parte della stessa Samsung Italia. In particolare, ad una domanda precisa da parte di un utente curioso, riguardante i Samsung Galaxy S3 brandizzati (ricordando che il porting per i modelli 3 è già iniziato), la casa produttrice ha fatto sapere che ad oggi non si può dare una data certa, relativamente al matrimonio tra, appunto, il Galaxy S3 e l'aggiornamento ad Android Jelly Bean, fermo restando che la variante no brand, entro ottobre, avrà finalmente l'update.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo batteria da 3000 mAh: verso l'aumento della durata

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean a dicembre?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015