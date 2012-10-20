Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, prezzo batteria da 3000 mAh: verso l'aumento della durata

Redazione Avatar

di Redazione

20/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2449" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 durata batteria"]Samsung Galaxy S3 durata batteria[/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrebbe a breve poter contare su una nuova batteria, decisamente più potente di quella attuale e in grado di garantire una maggiore durata dell'autonomia, grazie ai suoi 3.000 mAh, almeno stando a quanto dichiarato di recente da una fonte attendibile come SamMobile sul social network Twitter. Impossibile, ad oggi, ottenere maggiori dettagli dal Samsung sul tema, ma le voci su questa potenziale svolta per il Samsung Galaxy S3 diventano sempre più frequenti con il trascorrere dei giorni, inducendoci a pensare che in Corea ci hanno fatto effettivamente un pensierino. Restando sempre nel campo delle indiscrezioni, pare che l’erede della batteria standard del Samsung Galaxy S3 (che, va ricordato, si arresta a 2.100 mAh), dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 35 e i 40 euro. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2, nuovo confronto prezzo

Articolo Successivo

Jelly Bean Galaxy S3: per Tim, Wind e Vodafone non c'è una data

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015