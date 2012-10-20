Samsung Galaxy S3, prezzo batteria da 3000 mAh: verso l'aumento della durata

[caption id="attachment_2449" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 durata batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrebbe a breve poter contare su una nuova batteria, decisamente più potente di quella attuale e in grado di garantire una maggiore durata dell'autonomia, grazie ai suoi 3.000 mAh, almeno stando a quanto dichiarato di recente da una fonte attendibile come SamMobile sul social network Twitter. Impossibile, ad oggi, ottenere maggiori dettagli dal Samsung sul tema, ma le voci su questa potenziale svolta per il Samsung Galaxy S3 diventano sempre più frequenti con il trascorrere dei giorni, inducendoci a pensare che in Corea ci hanno fatto effettivamente un pensierino. Restando sempre nel campo delle indiscrezioni, pare che l’erede della batteria standard del Samsung Galaxy S3 (che, va ricordato, si arresta a 2.100 mAh), dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 35 e i 40 euro. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni.