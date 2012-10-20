Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2, nuovo confronto prezzo

[caption id="attachment_2460" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy Note 2"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2, una sfida che da qualche ora, per forza di cose, è soggetta ad un nuovo confronto prezzo, considerando la proposta economica che è stata lanciata questa mattina dal sito Groupon, con il quale è possibile portarsi a casa il Samsung Galaxy Note 2 al prezzo di 499 euro. Lo smartphone, alla pari del Samsung Galaxy S3, è stato lanciato sul mercato con un prezzo di listino pari a 699 euro, ma ha impiegato appena un mese per andare incontro a offerte al ribasso di questo tipo, con risparmio di 200 euro, fermo restando che le spedizioni scatteranno a partire dal ventesimo giorno lavorativo, dal momento in cui sarà effettuato l'ordine. Per tutte le altre informazioni sull'offerta, che rende ancora più interessante il duello "Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2", vi rimandiamo a questa pagina.