Samsung Galaxy S2, Android Jelly Bean probabilmente a novembre

[caption id="attachment_885" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean nel corso del mese di novembre. A dichiararlo, in queste ore, Samsung Svezia, che, rispondendo ai quesiti da parte degli utenti sempre più spazientiti dal silenzio della casa produttrice sul tema, ha indicato quantomeno il mese in cui sarà possibile toccare con mano il nuovo OS, per quello che resta uno dei device più popolari in circolazione. Questo, per forza di cose, non comporta in modo automatico che anche in Italia il Samsung Galaxy S2 riceverà l'aggiornamento ad Android Jelly Bean nello stesso periodo, anche perché il Samsung Galaxy S3 ha visto proprio nella Svezia uno dei Paesi a godere di una sorta di corsia preferenziale, ma resta, a prescindere un segnale che può essere interpretato positivamente.