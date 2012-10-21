Samsung Galaxy S2, aumenta la durata della batteria?
di Redazione
21/10/2012
[caption id="attachment_2467" align="aligncenter" width="470" caption="Samsung Galaxy S2 batteria"][/caption] Il Samsung Galaxy S2 potrebbe fare un grosso passo in avanti, per quanto concerne la durata della batteria, alla luce dell'offerta nella quale ci possiamo imbattere nella giornata di oggi sulla popolare piattaforma Groupalia, dove è stata messa in vendita una cover, concepita appositamente per il dispositivo Android, con tanto di batteria di backup integrata. Nello specifico, la batteria in questione è pari a 2.200 mAh, di poco superiore a quella di base, realizzata invece per il Samsung Galaxy S3 (in questo caso, si arriva infatti a 2.100 mAh). Il prodotto in questione può essere acquistato al prezzo di 19,90 euro, cui vanno però aggiunti 4,90 euro per la spedizione, mentre, relativamente ai tempi di spedizione, la ricezione del prodotto non dovrebbe verificarsi oltre il 30 novembre. Per tutte le altre informazioni, relative alla nuova offerta che potrebbe migliorare la durata della batteria per il Samsung Galaxy S2, vi rimandiamo a questa pagina.
