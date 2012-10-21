Jelly Bean per Galaxy S3: in uscita la prossima settimana?

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean per il Samsung Galaxy S3 potrebbe essere pronto già nel corso della prossima settimana, almeno per quanto concerne un mercato strategico per Samsung, come quello italiano. Sono queste le indiscrezioni che giungono dalla Rete, relativamente ad una fonte non precisata, che sarebbe comunque vicina al mondo della casa produttrice. Se così fosse, il rilascio di Jelly Bean per i Galaxy S3 brandizzati con l'operatore 3, sarebbe stato solo una sorta di test finale, con risultati monitorati nel corso del fine settimana, prima che i tecnici di Samsung potessero dare il via all'aggiornamento anche per le altre versioni del Samsung Galaxy S3 che sono presenti in Italia. Va precisato, in tal senso, che solo parte dei device marchiati con 3, ha ricevuto Jelly Bean per il proprio Galaxy S3.