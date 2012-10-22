Samsung Galaxy S4, una nuova foto

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 è apparso in Rete, in queste ore, in una nuova foto, che, come sempre avviene in queste circostanze, non è stata confermata dalla casa produttrice, ma che allo stesso tempo ha stuzzicato non poco la fantasia da parte di chi sta già fantasticando sulle caratteristiche e sul design del dispositivo. Il Samsung Galaxy S4 in questione, più in particolare, è protagonista di un concept che porta la firma di Jsus e che, in quanto tale, potrebbe rivelarsi benissimo non veritiero. Resta interessante, comunque, l'aspetto che è stato immaginato per il Samsung Galaxy S4, la cui uscita sul mercato, come abbiamo detto più volte in passato, potrebbe aversi non prima del mese di maggio.