Samsung Galaxy S4, una nuova foto

Redazione Avatar

di Redazione

22/10/2012

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è apparso in Rete, in queste ore, in una nuova foto, che, come sempre avviene in queste circostanze, non è stata confermata dalla casa produttrice, ma che allo stesso tempo ha stuzzicato non poco la fantasia da parte di chi sta già fantasticando sulle caratteristiche e sul design del dispositivo. Il Samsung Galaxy S4 in questione, più in particolare, è protagonista di un concept che porta la firma di Jsus e che, in quanto tale, potrebbe rivelarsi benissimo non veritiero. Resta interessante, comunque, l'aspetto che è stato immaginato per il Samsung Galaxy S4, la cui uscita sul mercato, come abbiamo detto più volte in passato, potrebbe aversi non prima del mese di maggio.

Samsung Galaxy S3, promozione in arrivo con il Samsung Galaxy Music

Jelly Bean per Galaxy S3: in uscita la prossima settimana?

