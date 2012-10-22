Samsung Galaxy S3, promozione in arrivo con il Samsung Galaxy Music

[caption id="attachment_2477" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 e promozione Samsung Galaxy Music"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 sarà protagonista, a breve, di una nuova promozione. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Rete, infatti, acquistato lo smartphone nel periodo compreso tra il 26 ottobre ed il 2 dicembre, sarà possibile portarsi a casa il cosiddetto Samsung Galaxy Music, device che, ad oggi, ha un valore pari a circa 180 euro sul mercato. La procedura per sfruttare la nuova promozione riguardante il Samsung Galaxy S3 sarà la medesima, rispetto a quanto osservato fino ad un mese fa, relativamente al Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, con la registrazione a Samsung Exclusive e l'invio della prova d'acquisto, necessaria per dimostrare sia l'acquisto del Galaxy S3 nel suddetto periodo, sia il fatto che sia stato acquistato con garanzia Italia. La promozione sul Samsung Galaxy S3 non è ancora ufficiale, ma pare lo sarà a breve.