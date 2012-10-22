Jelly Bean per Galaxy S3 Vodafone: link al download

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3 Vodafone"] [/caption] Jelly Bean per Galaxy S3 Vodafone, in questi minuti disponibile per gli utenti. La settimana, come avevamo preannunciato nella giornata di ieri, si apre dunque col botto per tutti coloro che si sono portati a casa il Samsung Galaxy S3, considerando che, dopo la diffusione del sistema operativo Android Jelly Bean per gli utenti che hanno acquistato il device brandizzato con 3, adesso tocca ad un altro importante operatore fare il tanto atteso passo in avanti. Non sappiamo ancora se Jelly Bean per Galaxy S3 Vodafone sia già disponibile per tutti i pezzi uscita sul mercato con il brand dell'operatore, ma il suo rilascio è praticamente cosa fatta e in giornata vi aggiorneremo su ulteriori sviluppi. Di seguito, riportiamo il link al download, per quanto concerne Jelly Bean per il Galaxy S3 Vodafone, direttamente dal sito di SamMobile.